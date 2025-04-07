Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 970 подписчиков

Платыгин: 299 тысяч работников потеряют работу в торговле и госуправлении к 2029

Платыгин: 299 тысяч работников потеряют работу в торговле и госуправлении к 2029

Замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин прогнозирует сокращение 299 тысяч рабочих мест в России к 2029 году: 233 тысячи в торговле из-за автоматизации и 66 тысяч в госуправлении с цифровизацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх