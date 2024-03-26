Для чего нужен сайт бизнесу❓

Многие предприниматели ошибочно думают, что сайты не работают, не нужны или не приносят результатов❌ Разумеется дело случая, ведь например нефть или газ в промышленных масштабах не продают через контекстную или таргетированную рекламу… Но касательно большинства ниш, сайт по-разному может сыграть позитивную роль для вашего бизнеса, вашей компании Сайт, как минимум помогает структурировать всю информацию о компании для потенциальных клиентов, а также улучшает имидж, показывает статусность и серьезность компании✅ Говоря о том, что есть например социальные сети и проще разместиться там - ну да, разместиться проще, но про структурность информации, удобство можно конечно же забыть❌ Плюс ко всему - социальные сети те ещё поглотители контента, ваш контент быстро уходит вниз ленты и никогда, никому более не будет доступен, так как до него, как минимум, сложно добраться, да и алгоритмы забивают на ваш контент практически моментально после публикации.