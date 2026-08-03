Основные тревожные сигналы для соискателей на собеседовании в России в 2026 году

В июле 2026 года сервис SuperJob провел опрос среди 1600 экономически активных россиян из всех округов страны, чтобы определить, какие признаки на собеседовании вызывают у соискателей тревогу и заставляют сомневаться в выборе работодателя.
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