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Основные тревожные сигналы для соискателей на собеседовании в России в 2026 году

В июле 2026 года сервис SuperJob провел опрос среди 1600 экономически активных россиян из всех округов страны, чтобы определить, какие признаки на собеседовании вызывают у соискателей тревогу и заставляют сомневаться в выборе работодателя.

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