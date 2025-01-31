Россия возьмет в 2026 году под свой контроль Киев, если США прекратит оказывать помощь Украине. Такое мнение высказала бывший исполняющий обязанности заместителя министра обороны США, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер в статье для американского издания The Hill.
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