Россия возьмет в 2026 году под свой контроль Киев, если США прекратит оказывать помощь Украине. Такое мнение высказала бывший исполняющий обязанности заместителя министра обороны США, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер в статье для американского издания The Hill.