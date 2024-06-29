Что будет с рынком новостроек после 1 июля. Прогнозы застройщиков

Спрос на новостройки в Москве снизится на 35% из-за отмены льготной ипотеки Рассказываем, как изменятся спрос, цены и темпы выхода новых жилых проектов на рынок Московского региона после завершения госпрограммы субсидирования ипотеки на новостройки С 1 июля 2024 года завершается действие программы льготной ипотеки («Господдержка-2020»), которая была введена в качестве антикризисной меры в 2020 году.