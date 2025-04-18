Академик Арбатов назвал "важнейшее связующее звено", которое нельзя потерять России и США

По его мнению, это может привести к распаду системы.Россия и США лишатся "важнейшего связующего звена", если не выработают новое соглашение взамен Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
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