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Академик Арбатов назвал "важнейшее связующее звено", которое нельзя потерять России и США

Академик Арбатов назвал "важнейшее связующее звено", которое нельзя потерять России и США

По его мнению, это может привести к распаду системы.Россия и США лишатся "важнейшего связующего звена", если не выработают новое соглашение взамен Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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