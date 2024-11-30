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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаске о допинговых делах: «Процесс плохо организован. Мы обо всем узнаем постфактум. Спортивное правосудие в руках дилетантов»

Гаске о допинговых делах: «Процесс плохо организован. Мы обо всем узнаем постфактум. Спортивное правосудие в руках дилетантов»

«Больше всего меня беспокоит то, что мы не понимаем ход событий. Ты обо всем узнаешь постфактум! Обычно идет разбирательство, после чего суд совещается и выносит приговор.

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