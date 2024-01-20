Байден назвал основную причину нападения движения ХАМАС на Израиль

Президент США Джо Байден привел возможную причину атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. По мнению американского лидера, удар был нанесен из-за попыток Соединённых Штатов улучшить отношения между Саудовской Аравией и еврейским государством.
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