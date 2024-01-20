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Байден назвал основную причину нападения движения ХАМАС на Израиль

Байден назвал основную причину нападения движения ХАМАС на Израиль

Президент США Джо Байден привел возможную причину атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. По мнению американского лидера, удар был нанесен из-за попыток Соединённых Штатов улучшить отношения между Саудовской Аравией и еврейским государством.

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