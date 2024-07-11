Суд в Адыгее вынес условный приговор бойцу СВО за домогательство 13-летней девочки

Мужчина вёл интимную переписку с ребёнком, а также просил его прислать обнажённые фото.Майкопский гарнизонный военный суд вынес условный приговор военному Магамету Датхужеву, который общался с несовершеннолетней девочкой и просил ту исполнять его пошлые фантазии.