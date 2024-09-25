Радуга обняла Петербург. Возможно, в последний раз в этом году. Таким разноцветный мост увидела вечером 25 сентября читательница Мойки78 на проспекте Большевиков.
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Радуга обняла Петербург. Возможно, в последний раз в этом году. Таким разноцветный мост увидела вечером 25 сентября читательница Мойки78 на проспекте Большевиков.