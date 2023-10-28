В Калифорнии из самолетов выпускают миллионы мух

Некоторым жителям Калифорнии удается стать свидетелями удивительного воздушного «шоу» — из легкомоторных самолетов на небольшой высоте в воздух выпускают целые рои мух, которые помечены специальным красителем, сообщает SFGate.
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