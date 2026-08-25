Вот вам свежая статья в британском издании The Telegraph. Гласит она о том, что украинские женщины - это не только ценное наполнение любого европейского борделя, но еще и отличные защитники своего государства.
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