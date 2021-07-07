А что кроме выхода Италии в финал Евро? Украина не приедет на ЧМ по пляжному футболу в России (из-за безопасности!), открытие Олимпиады без зрителей, Медведев вылетел с «Уимблдона»

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Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости вторника из мира другого спорта: 1. Сергей Плотников ожидаемо недолго был без клуба – экс-нападающий «Магнитки» подписал годичный контракт с ЦСКА.

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