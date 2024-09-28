Астрономы обнаружили переменность потока в миллисекундном пульсаре PSR J1023+0038

Астрономы из Италии и Испании провели оптические спектроскопические наблюдения с высоким временным разрешением переходного миллисекундного пульсара PSR J1023+0038 с помощью Gran Telescopio Canarias (GTC).
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