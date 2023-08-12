"Мигранты, в сторону: Россия готовится приютить переселенцев с чёрного континента. Уже заложен первый камень африканской деревни

Татьяна Петрова Больше всего в России рожали когда никакие правительства медициной и пособиями население не обеспечивали. Лечились у знахарей и сами своим трудом добывали пропитание, жилище, одежду и т.д. У наших бабушек и дедушек были большие семьи, много детей. Эта мода на одного или вообще бездетность пошла, когда во главе встало ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО, как смысл жизни. Пришло оно с Запада, но внедрялось ещё в советское время. Увы.

Дмитрий Федорович Всё ищем кого то,кто нас спасёт.Ну приедут,ну наделают детишек негроидных,но русскими то они станут?Вот в чём вопрос.Многие ли знают слово "Гастарбайтер ".?Мигранты это,то же самое.Разрушают нашу экономику.Я понимаю людей и бизнесменов.Все хотят "подешевле",но надо ведь смотреть и дальше завтрашнего дня.Многие бизнесмены думают,что их не коснётся и они спрячутся за высокими кирпичными заборами в своих коттеджах.Глупо.Надо поддерживать менталитет русского человека.И жить в этой каше всё таки безопаснее и спокойнее.Не зря мир поделен на страны,ох не зря.И мутить,это к крови.Что же мы за страна то такая?!Великая,могучая,а без помощи таджиков обойтись не можем.Надо, что то одно.Или помалкивать о величии или обойтись без помощи.Стыдно,за страну.Ни кто всерьёз не занимается демографическим вопросом.Он гораздо шире,чем думают чиновники.Это уже политика.