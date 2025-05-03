Германия «просит газ» — что ответила Россия Евгения КомароваРоссия ответила на просьбы Германии о газе, отметил политолог Владимир Сергиенко.
Германия «просит газ» — что ответила Россия
Комментарии
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ВБ
Владимир Бенедиктов
Надо дать, трубу продуть, мужиков снарядить как следует, пусть прогуляются по Берлину и Брюсселю
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13 час.
Лариса Козлова
Ну да, конечно. Германия снабжает ВСУ оружием, деньгами, наёмниками, а Россия туда газ будет поставлять?!!! Это уже называется одним словом "ПРЕДАТЕЛЬСТВО".
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
вы слишком многого хотите от германских идиотов.
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12 час.
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