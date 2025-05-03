Германия «просит газ» — что ответила Россия

Надо дать, трубу продуть, мужиков снарядить как следует, пусть прогуляются по Берлину и Брюсселю

Лариса Козлова

Ну да, конечно. Германия снабжает ВСУ оружием, деньгами, наёмниками, а Россия туда газ будет поставлять?!!! Это уже называется одним словом "ПРЕДАТЕЛЬСТВО".