Выдвижение на "Оскар" фильма "Анора" с российскими актерами переполошило Запад. Автора статьи в Telegraph мучает вопрос: почему критики закрывают глаза на то, что актеры играли в фильмах "на благо Кремля", некоторые из которых к тому же снимались в Крыму? Никакой отмены русской культуры нет, сетует он.