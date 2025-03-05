Девушка подала в суд на школу, которую окончила с отличием, не умея читать и писать

19-летняя девушка из Коннектикута, США, подала в суд на свою бывшую государственную среднюю школу за то, что она подвела ее, позволив закончить учебное заведение "с отличием", когда она не умела читать и писать.
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