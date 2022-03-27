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Ирина Роднина: «Пьедестал на этом ущербном ЧМ заняли вполне приличные спортсмены, но они не могли рассчитывать на высокие места, если бы были все сильнейшие»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила результаты чемпионата мира в Монпелье.

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