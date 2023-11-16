Ядерный леденец. Почему Россия до сих пор не остановила экспорт урана на запад и при чём здесь наша картошка

Андрей Сергеевич Из урана бомбы давно развитые страны не делают... Слишком грязные, большие и ненадёжные. Нужно нарабатывать оружейный плутоний на специальных реакторах. Вот "сожгли" и молодцы! Куда ОЯТ девать? Можно в РФ за серьёзную денежку сплавить... Скажете - нахрена нам ядерные отходы? 🤣 А затем что РФ единственная в мире страна владеющая MOX технологией! В промышленных масштабах! Да, да, да - технология замкнутого ядерного цикла. Угу: два действующих промышленных реактора на МОХ топливе, с металлическим теплоносителем.

Андрей Сергеевич Ну а чего с титаном..? Остановим производства и выгоним на улицу персонал... Ну кранты Эйрбасу наступят... И что? Боинг зачешется задней лапой и скажет - спасибо что грохнули конкурента... Снизится производство - вырастет и себестоимость/цена на внутреннем рынке. А нам титан тоже нужен. Вон в Самаре вспомнили всё и очень быстро... Зачем Союзу столько нужно было титана - дык подводные лодки строили титановые (и никто больше в мире не умеет).