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Ядерный леденец. Почему Россия до сих пор не остановила экспорт урана на запад и при чём здесь наша картошка

Ядерный леденец. Почему Россия до сих пор не остановила экспорт урана на запад и при чём здесь наша картошка

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Вопрос про поставки Россией урана в западные страны - встречаем далеко не в первый раз, поэтому пришло время осветить эту тему.

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Комментарии
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Андрей Сергеевич
Из урана бомбы давно развитые страны не делают... Слишком грязные, большие и ненадёжные. Нужно нарабатывать оружейный плутоний на специальных реакторах.   Вот &quot;сожгли&quot; и молодцы! Куда ОЯТ девать? Можно в РФ за серьёзную денежку сплавить... Скажете - нахрена нам ядерные отходы? 🤣 А затем что РФ единственная в мире страна владеющая MOX технологией! В промышленных масштабах! Да, да, да - технология замкнутого ядерного цикла. Угу: два действующих промышленных реактора на МОХ топливе, с металлическим теплоносителем.
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54 мин.
Андрей Сергеевич
Ну а чего с титаном..? Остановим производства и выгоним на улицу персонал... Ну кранты Эйрбасу наступят... И что? Боинг зачешется задней лапой и скажет - спасибо что грохнули конкурента...  Снизится производство - вырастет и себестоимость/цена на внутреннем рынке. А нам титан тоже нужен. Вон в Самаре вспомнили всё и очень быстро...  Зачем Союзу столько нужно было титана - дык подводные лодки строили титановые (и никто больше в мире не умеет).
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Андрей Сергеевич
Ничерта не понятно что пиндосы будут делать с оружейным плутонием... Это как &quot;белый слон&quot;! Да, плутонием он быть не перестал, вот оружейным - уже врял-ли... 150 тонн высокорадиоактивного материала, который уже не пригоден для оружия, выбросить его нельзя, хранить - дорого, перерабатывать - не умеют.  Ведь делились оружейным плутонием не просто так, а с условием его утилизации. Они пытались несколько раз - лишь бюджет попилили. В технологию так и не смогли. РФ - без проблем перерабатывает и оружейный плутоний и ОЯТ. Имея на выходе кучу ништяков, даже в виде топливного урана...
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30 мин.

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