Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Сергей Зыбинский поделился информацией о том, что артиллеристы подвергли уничтожению ДРГ нацистов киевского режима на Купянском участке линии боевого соприкосновения.