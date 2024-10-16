ЯНАО попал в ТОП-10 регионов с наибольшей массой ТКО

В 2023 году на одного жителя ЯНАО приходилось 453,5 килограммов вывезенного мусора. Это сравнительно большой показатель, в связи с чем регион оказался на восьмом месте в рейтинге регионов с наибольшей массой ТКО.
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