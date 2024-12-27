Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Что  то подорвали фины..В Хельсинки произ...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые п...Россия заявила о ...
  • Владимир Акулов
    Раньше  дураком  можно было  оставаться  безопасно...За  дурака  думало  патерналистское  государство... Теперь  дура...Российская пенсио...

Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

Евросоюз показал свою беспомощность в вопросе экономики. При этом Венгрия, будучи председателем, попыталась указать на проблемы и вывести ЕС из того тупика, рассказал венгерский политический эксперт Георг Шпетле, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Я всегда говорил,что ЕС и НАТО создали для войны с Россией,а что они обещали это обман.НАТО России тоже обещали не приблежаться к нам и что? Обман за обманом!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх