Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

Евросоюз показал свою беспомощность в вопросе экономики. При этом Венгрия, будучи председателем, попыталась указать на проблемы и вывести ЕС из того тупика, рассказал венгерский политический эксперт Георг Шпетле, пишет РИА Новости.
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