«Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-ин. Леброн Джеймс в 4-й раз в карьере пропустит плей-офф

«Лейкерс» во вторник потерпели поражение от «Финикса» в гостевом матче (110:121) и потеряли шансы на выход в плей-ин.

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