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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Наш успех в этом сезоне был основан на защитном настрое, сегодня его не было»

«Мы пропустили 44 очка в краске. Убивали себя потерями весь вечер, что позволяло им атаковать в быстрых прорывах.

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