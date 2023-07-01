В Петербурге в субботу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

Атмосферное давление продолжит падать и составит 745 мм рт. ст. В первый выходной синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать западная периферия обширного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Атмосферное давление продолжит падать и составит 745 мм рт. ст. В первый выходной синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать западная периферия обширного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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