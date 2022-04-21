Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

С нами не соскучишься!

С помощью 5 л пластиковых бутылок можно легко и просто выращивать многие культуры. Даже выращивание картофеля упрощается и облегчается в разы! Грядки предварительно подготовьте для высадки посадочного материала (прополка, внесение удобрений).