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Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

С помощью 5 л пластиковых бутылок можно легко и просто выращивать многие культуры. Даже выращивание картофеля упрощается и облегчается в разы! Грядки предварительно подготовьте для высадки посадочного материала (прополка, внесение удобрений).

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