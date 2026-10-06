Два человека погибли в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Московский регион этой ночью подвергся атаке беспилотников. В сторону Москвы с 20:30 понедельника до 05:00 вторника летело 650 БПЛА, 105 из них были ликвидированы на подлете к столице.
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