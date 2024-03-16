Медведев пожелал президенту Латвии болтаться на виселице после слов о России

Политик сопроводил новый пост фотографией итогов Харьковского процесса. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в жесткой форме отреагировал на заявление президента Латвии Эдгара Ринкевичса, поддержавшего французского лидера Эммануэля Макрона и призвавшего уничтожить РФ.
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