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Медведев пожелал президенту Латвии болтаться на виселице после слов о России

Медведев пожелал президенту Латвии болтаться на виселице после слов о России

Политик сопроводил новый пост фотографией итогов Харьковского процесса. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в жесткой форме отреагировал на заявление президента Латвии Эдгара Ринкевичса, поддержавшего французского лидера Эммануэля Макрона и призвавшего уничтожить РФ.

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Комментарии
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Сергей Рубцов
Молодец Медведев!!!!
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21 час.
MS
Mikhail Stepanov
Пожеланий мало - этот пидор должен реально висеть!
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16 час.

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