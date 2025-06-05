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Elon Musk Has GOP Leaders Scrambling to Save Bill

“Mike Johnson has spent his 19 months as speaker forging a close relationship with President Donald Trump — in part to avoid the social-media bombshells that derailed so many Republican priorities during Trump’s first term,” Politico reports.

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