Elon Musk Has GOP Leaders Scrambling to Save Bill

“Mike Johnson has spent his 19 months as speaker forging a close relationship with President Donald Trump — in part to avoid the social-media bombshells that derailed so many Republican priorities during Trump’s first term,” Politico reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)