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Царьград

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Мариэтта Цигаль-Полищук поделилась редким фото сына в день его рождения

Мариэтта Цигаль-Полищук поделилась редким фото сына в день его рождения

6 октября Григорий Сердюк, внук Любови Полищук, отметил 16-летие. Мариэтта Цигаль-Полищук, его мать, опубликовала редкое фото сына, вызвав позитивные комментарии о его сходстве с бабушкой.

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