Самостийный Детройт. Украинская наука вымирает целыми городами

Государству-зомби нужны солдаты, а не аспиранты Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Иван Мезюхо 18,5% украинских ученых покинули незалежную в течение полугода с начала спецоперации, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Humanities and Social Sciences Communications.