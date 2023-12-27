Самостийный Детройт. Украинская наука вымирает целыми городами

Государству-зомби нужны солдаты, а не аспиранты Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Иван Мезюхо 18,5% украинских ученых покинули незалежную в течение полугода с начала спецоперации, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Humanities and Social Sciences Communications.
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