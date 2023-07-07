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В Караганде потушили пожар, возникший по вине детей

В Караганде потушили пожар, возникший по вине детей

Праздничные выходные от происшествий не застрахованы: сегодня, 6 июля, карагандинского лесного хозяйства по охране лесов и животного мира вместе с пожарными предотвратили крупное возгорание в поселке Тихоновка, которое рисковало перерасти в пожар.

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