«Пусть вам дети купят жилье» — расселяемые из аварийного жилья в Краснодаре могут остаться на улице

Тема расселения аварийного и ветхого жилья актуальна уже много лет. Тем она и интересна. Мы решили промониторить интернет-ресурсы на предмет выполнения соответствующей программы, ведь в отчётах чиновников очень часто слышатся бравурные программы и радужные реляции вышестоящим, вплоть до Президента.