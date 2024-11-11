«Пусть вам дети купят жилье» — расселяемые из аварийного жилья в Краснодаре могут остаться на улице

Тема расселения аварийного и ветхого жилья актуальна уже много лет. Тем она и интересна. Мы решили промониторить интернет-ресурсы на предмет выполнения соответствующей программы, ведь в отчётах чиновников очень часто слышатся бравурные программы и радужные реляции вышестоящим, вплоть до Президента.
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