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Рабочий погиб под песком во время ремонта дороги на КАД

Рабочий погиб под песком во время ремонта дороги на КАД

Во Всеволожском районе Ленобласти на кольцевой автодороге (КАД) произошел несчастный случай при выполнении дорожных работ — рабочих накрыло песком.

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