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Русская весна

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Украинские боевики продолжают терять технику на запорожском направлении (ВИДЕО)

Украинские боевики продолжают терять технику на запорожском направлении (ВИДЕО)

Украинские боевики продолжают терять свою и зарубежную технику на запорожском направлении. На кадрах ниже можно увидеть несколько подбитых американских бронетранспортёров MaxxPro (что уже стало обыденностью) и танк.

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