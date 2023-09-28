Украинские боевики продолжают терять технику на запорожском направлении (ВИДЕО)

Украинские боевики продолжают терять свою и зарубежную технику на запорожском направлении. На кадрах ниже можно увидеть несколько подбитых американских бронетранспортёров MaxxPro (что уже стало обыденностью) и танк.
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