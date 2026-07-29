Чилийская альпака Плюша стала новой звездой Новосибирского зоопарка

В Новосибирский зоопарк в июле прибыла альпака по кличке Плюша родом из Чили. После прохождения обязательного карантина животное перевели на контактную площадку "Малые Хрусты", где она уже успела стать любимицей посетителей, сообщает "КП-Новосибирск".
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