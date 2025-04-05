В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о ненадлежащем оказании услуг в одном из медицинских учреждений Московской области

В средствах массовой информации сообщается о ненадлежащем оказании медицинских услуг пациентам одной из больниц в городе Подольске, в том числе смерти больного в результате ошибки при проведении операции.
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