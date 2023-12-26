Маркетолог Чумаков спрогнозировал падение цен на яйца в январе

Примерно в середине января цены на яйца и кондитерские изделия могут снизиться. Такими прогнозами поделился гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков в эфире радио Sputnik.
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