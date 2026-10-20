БлокнотРУ Зеленский шутил о том, что очень скоро США не будут знать, что делать с Украиной, и почему санкции не напугают русских.
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Ну по части коррупции Россия всё же впереди. Как у нас миллиардами тащат причём свои у своих. Хотя какие жиды нам свои?! Скоро на триллионы перейдут. А всё добрый Путин.
Только после беды славяне берутся за вилы, потом их не останоаить.
Автору текста - браво
Задорнычу - нижайший поклон
Думающий человек, выступающий перед залом с юмором, дал интервью в 2014 году Валентине Оберемко из «АиФ»:
- Я считаю, что санкции - это здорово. Это еще одно предупреждение нам свыше: будьте самими собой, развивайтесь и обратите внимание на то, что армия должна быть сильной. А санкции если и нанесут нам вред, то это неплохо. Когда у меня не было денег, я вынужден был что-то хорошее написать и заработать своим умом. Давайте, больше против России затевайте!
- Несчастье, которое очень скоро случится. Только после беды славяне берутся за ум. Я не верю, что Запад так просто сдал Крым. Он сейчас будет готовить провокации, и Россия будет вынуждена вмешаться. А это война. К сожалению, она может быть. И вот тут, дай Бог России сил выдержать все.
Те которые развязали войну, те БАНДЕРОВЦЕВ и уничтожат!!! Пора Трампу сажать Нуланд, за подъем цен на ДИЗЕЛЬ!
"ВС РФ чётко и методично" вышибает мозги бандеровской сволочи! Работайте, братья! Лупите НЕбратьев!
Великий умница Миша Задорнов!!!
Вечная славная память ему!!!