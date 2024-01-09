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Иваново

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В праздничные дни в ТОСе «Коммунар» состоялся футбольный матч «Отцы и дети»

В праздничные дни в ТОСе «Коммунар» состоялся футбольный матч «Отцы и дети»

В праздничные дни в ТОСе «Коммунар» состоялся футбольный матч «Отцы и дети»В субботу 6 января самые активные мальчишки и их папы «разогрели» спортплощадку в ТОСе «Коммунар» и тем самым дали старт новым спортивным мероприятиям предстоящего сезона.

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