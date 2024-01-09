В праздничные дни в ТОСе «Коммунар» состоялся футбольный матч «Отцы и дети»В субботу 6 января самые активные мальчишки и их папы «разогрели» спортплощадку в ТОСе «Коммунар» и тем самым дали старт новым спортивным мероприятиям предстоящего сезона.