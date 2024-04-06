Западные эксперты: как и Залужный, Сырский делает ставку на удержание даже самых крохотных населённых пунктов, стачивая резервы

Западные эксперты анализируют выбранную украинским командованием стратегию. При этом большинство сходится во мнении о том, что стратегия Сырского на поле боя, по сути, ничем не отличается от стратегии его предшественника в должности главкома ВСУ.
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