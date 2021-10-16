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Творожная запеканка

Творожная запеканка

Готовится запеканка быстро, из самых доступных ингредиентов (причем, я готовлю творожную запеканку без муки), а получается необыкновенно нежная и вкусная, получается как суфле!  Вся ваша семья будет в восторге, а детки обязательно попросят добавки! .

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