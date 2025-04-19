Артиллеристы Восточной группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Расчеты ствольной артиллерии Восточной группировки ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Федоровка на южнодонецком направлении.
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