Русская весна

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Чем современный Донбасс радикально отличается от Украины

Чем современный Донбасс радикально отличается от Украины

Военно-политический деятель ДНР, известный ополченец, экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») в своём Telegram-канале рассуждает о судьбах Донбасса «Чего это, думаю, я вчера распоясался? Я ведь понимаю, что есть Украина и есть украина… Да и про нас как-то грубовато, — и давай разбираться в своих вчерашних мотивах… Еду на днях с российской стороны на успенский погранпереход — очередь фур какая-то неимоверная! Несколько километров я теснился к грузовикам, разминаясь со встречными машинами, и думал: как люди выдерживают? Эти фуры — это наша дорога жизни.

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