СК: житель Балашихи причастен к смерти своей бабушки и отравлении ещё пятерых

Житель Балашихи, которому ранее предъявили обвинение в покушении на убийство матери и отчима и убийстве друга, оказался причастен к смерти своей бабушки и отравлении ещё пятерых человек из близкого окружения, сообщает Следственный комитет России.
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