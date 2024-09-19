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СК: житель Балашихи причастен к смерти своей бабушки и отравлении ещё пятерых

СК: житель Балашихи причастен к смерти своей бабушки и отравлении ещё пятерых

Житель Балашихи, которому ранее предъявили обвинение в покушении на убийство матери и отчима и убийстве друга, оказался причастен к смерти своей бабушки и отравлении ещё пятерых человек из близкого окружения, сообщает Следственный комитет России.

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