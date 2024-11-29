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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушков о Барко: «Фолить либо молиться. Вроде читаешь его, а все равно не успеваешь. Вот он действительно топ»

– Кто вас по‑настоящему удивил? – Наверное, это Барко. Сразу он вспоминается. Так сложилось, что я против него играл две встречи.

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