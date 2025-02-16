Трамп «ошарашил, ошеломил и унизил» Европу, которая собирается мстить

Президент США Дональд Трамп известен своим пренебрежительным отношением к Европе и европейцам. На не совсем партнерские действия обитателя Белого дома и членов его команды обращают внимание даже американские СМИ.
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