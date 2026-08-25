Суд заочно приговорил наемника из Перу к 14 годам лишения свободы

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения заочно приговора по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Республики Перу Кастилло Элио Кордовы.
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