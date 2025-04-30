"Легенды наших предков" и "Очи": два семейных приключения о героях фольклора и раненых семьях

1 мая в прокат выходят два роуд-муви о фантастических существах из легенд, обитающих в нашем мире, и о разрушенных семьях, члены которых пытаются найти взаимопонимание и с мифическими созданиями, и друг с другом.
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